Турчак поручил пресекать спекуляции с ценами на топливо в Республике Алтай

В регионе действуют суточные лимиты на заправку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Республики Алтай Андрей Турчак поручил Минэкономразвития региона совместно с УФАС оперативно пресекать попытки необоснованного повышения цен на топливо. Об этом он заявил на заседании правительства.

Турчак отметил, что зафиксированы случаи, когда частные заправки резко поднимали цены — до 120–180 рублей за литр.

«Такого рода попытки спекуляций или злоупотреблений должны незамедлительно пресекаться», — подчеркнул глава региона.

Он также напомнил, что для чиновников действуют такие же ограничения и лимиты по топливу, как и для всех жителей республики. Служебные поездки, не связанные с решением первоочередных задач, запрещены. Рабочие совещания проводятся по видеосвязи.