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НовостиЭкономика21 июля 2026 5:44

В Алтайском крае Россельхознадзор отменил 593 декларации на зерно из-за нарушений

Больше всего нарушений допустил фермер из Шипуновского района, задекларировавший 23 тысячи тонн
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Все выявленные декларации признаны недействительными

Все выявленные декларации признаны недействительными

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года специалисты Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проверили 1554 декларации о соответствии зерна. В 593 случаях документы были оформлены с нарушениями Технического регламента Таможенного союза, сообщили в ведомстве.

Среди нарушителей — глава крестьянско-фермерского хозяйства из Шипуновского района. Он подал восемь деклараций на партии зерна общим весом 23 тысячи тонн, нарушив процедуру оформления и порядок испытаний образцов. В протоколах лаборатории ООО «ИЛ 73» методы проверки на токсичные элементы и пестициды не соответствовали установленным стандартам.

Все выявленные декларации признаны недействительными, предпринимателю объявлено предостережение.