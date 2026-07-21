В 30 районах края пройдут детские спортивные фестивали

Фото: АКЗС

В муниципалитетах Алтайского края определят лучшие команды по трем видам спорта: дворовому футболу, баскетболу и многоборью ГТО. Они получат уникальную возможность стать участниками итогового турнира в Барнауле, а абсолютные победители представят региона на финале фестиваля в Москве.

Старт большой спортивной эстафете уже дан. Первый турнир успешно прошел в Шелаболихинском районе, где на спортивные площадки вышли около ста юных участников. Соревнования проходили по дворовому футболу 6х6 и баскетболу 3х3. За победу боролись как команды мальчиков, так и команды девочек.

Фестиваль «Сила России» проходит в рамках проекта «Детский спорт» при всесторонней поддержке Федерации многоборья ГТО Алтайского края и регионального Министерства физической культуры и спорта. Заявки на участие в районных турнирах поступили от 30 муниципалитетов. География заявок охватывает весь край - от крупных районных центров до отдаленных сел.

На торжественной церемонии открытия турниров юных спортсменов лично приветствовали депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Игорь Панарин, а также вице-спикер парламента Денис Голобородько. В своем выступлении он подчеркнул, что подобные турниры уже давно стали неотъемлемой частью летнего спортивного календаря региона. Однако если много лет подряд основные баталии разворачивались исключительно на барнаульских аренах, то особенностью текущего сезона стал массовый выход турнира на муниципальный уровень

«Возможность поучаствовать в отборе будет у большего числа команда, даже из небольших сел. Главная цель фестиваля - вовлечь в спортивное движение как можно больше детей, потому что мы уверены, что сильное поколение начинается со спорта», - отметил Денис Голобородько.

Еще одним знаковым нововведением этого года стала площадка соревнований по многоборью ГТО для всех желающих. По словам президента региональной Федерации многоборья ГТО Александра Шамехина, за последние несколько лет это общественное движение заметно окрепло организационно, обзавелось современной материально-технической базой и продолжает стремительно набирать популярность среди молодежи Алтая.

Во время проведения фестивалей любой желающий может попробовать свои силы в сдаче государственных нормативов. На площадках работают сертифицированные тренеры и судьи. Успешное прохождение испытаний позволяет официально получить золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО. Кстати, для школьников он дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Поэтому районный фестиваль открывает возможности не только спортивных достижений, но и в целом для успешного будущего.

Следующие турниры пройдут уже на этой неделе в Тальменском, Каменском и Крутихинском районах.