Похороны Даниила Кузнецова, которого искали на Алтае почти год, пройдут 24 июля

Даниил Кузнецов Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В Алтайском крае объявили дату прощания с Даниилом Кузнецовым, которого искали почти год. Похороны состоятся 24 июля, сообщила сестра погибшего в соцсетях.

Прощание пройдёт с 12:00 до 13:00 в прощальном зале «Память» в Новоалтайске по адресу: улица Черепановых, 3.

Напомним, что Даниил числился пропавшим с августа 2025 года. Он возвращался из Барнаула, где работал, в посёлок Березовка Первомайского района. По дороге молодой человек поссорился с водителем и вышел из машины у села Токарево. Камеры зафиксировали его рядом с трассой, но дальнейший путь остался неизвестен. 11 месяцев шли поиски. В июле 2026 года тело Даниила обнаружили в одном из заброшенных домов в садоводстве.