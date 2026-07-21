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НовостиПроисшествия21 июля 2026 3:17

Из здания Алтайского краевого суда в Барнауле эвакуировали людей

Сообщение о минировании поступило на электронную почту учреждения, здание обследуют правоохранители
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
В приемной управления Росгвардии по Алтайскому краю факт эвакуации подтвердили

В приемной управления Росгвардии по Алтайскому краю факт эвакуации подтвердили

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 21 июля из здания Алтайского краевого суда в Барнауле вывели персонал и посетителей. Эвакуация произошла около 8:30, на месте были замечены экипажи Росгвардии, правоохранители оцепили здание, сообщает «МК на Алтае».

В приемной управления Росгвардии по Алтайскому краю факт эвакуации подтвердили, но причины не назвали. По данным источника журналистов, тревогу объявили из-за анонимного сообщения о минировании, поступившего на электронную почту суда.

Здание обследуют правоохранители, подробности уточняются.