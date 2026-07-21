В селе Александровка Алтайского края запущена мобильная связь

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» начал установку базовых станций мобильной связи в малых сёлах, предусмотренную государственной программой «Устранение цифрового неравенства 2.0» на 2026 год. Первым населенным пунктом в Алтайском крае, где появились телеком-услуги в этом году, стала Александровка Локтевского района. Торжественный запуск станции состоялся 15 июля.

Село, где проживают всего 183 человек, расположено на юге края, в 30 км от границы с Казахстаном. Для реализации проекта оператор совместно с компанией Т2 провел техническое проектирование, подготовил площадку и инфраструктуру, проложил кабели и коммуникации, смонтировал металлоконструкции, подключил и протестировал оборудование. После запуска станции жители получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету формата 4G/LTE.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Мы выполнили все обязательства перед сельчанами, предоставив им современную связь, которая необходима каждой семье. Для решения задачи использована базовая станция российского производителя телеком-оборудования "БУЛАТ". Проведенные замеры подтвердили, что уровень сигнала и скорость передачи данных соответствуют требованиям государственного контракта. В рамках проекта в этом году будет проложено более 230 км волоконно-оптических линий».

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края: «За включение населенных пунктов в федеральный проект "УЦН 2.0" на этот год проголосовало более 17 тысяч жителей региона. Лидерами в итоге стали Кузнечиха Шипуновского района, а также Клепиково и Чеканиха Усть-Пристанского района. Александровка заняла четвертое место среди населенных пунктов. Всего в программу включено 21 село, и их жители получат доступ к современной сотовой связи до конца года».

Уже в июле новые базовые станции «БУЛАТ» заработают в сёлах Кузнечиха, Гольцовка Змеиногорского района и Кировское Алейского района.

Перечень населенных пунктов на 2026 год утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Малые сёла численностью от 100 до 1 000 жителей включаются в программу через народное голосование на портале «Госуслуги». Там же можно проверить наличие мобильной связи в конкретном населенном пункте.

СПРАВКА

С момента запуска программы «УЦН 2.0» в 2021 году за включение в нее населенных пунктов проголосовали 79 тысяч сельских жителей края. На сегодняшний день мобильная связь действует в 202 сёлах и поселках региона, обеспечивая доступ к коммуникациям для более 50 тысяч жителей Алтайского края.

Рекламодатель: ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388

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