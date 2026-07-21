ВТБ: альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

Россияне продолжают активно использовать альтернативные способы оплаты. По данным ВТБ, по итогам января-мая 2026 года средний чек у них выше на 60%, чем при оплате картой.

За первые 5 месяцев 2026 года клиенты банка совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и pay-сервиса.

Одним из самых популярных альтернативных способов оплаты остаются платежные стикеры. За январь-май клиенты потратили с их помощью 175 млрд рублей и совершили 238 млн операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.

Ежемесячный стабильный рост показывает ВТБ Pay. С января по май клиенты потратили более 120 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 млн – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост интереса к сервису тем, что он позволяет оплачивать покупки касанием смартфона даже без доступа к интернету на устройстве.

Система быстрых платежей продолжает привлекать пользователей благодаря скорости и удобству. В 2026 году клиенты банка потратили через СБП 365 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 млн – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

«Альтернативные платежные инструменты не только ускоряют оплату, но и заметно стимулируют потребительскую активность. По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся дебетовой картой. Это подтверждает, что гибкость бесконтактных платежей напрямую влияет на рост транзакционной активности и объем покупок», – отметил Алексей Охорзин, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.