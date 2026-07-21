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НовостиПроисшествия21 июля 2026 2:23

На Алтае спасатели несколько раз вытаскивали застрявшую в грязи машину скорой

Из-за ливней проселочная дорога стала непроходимой, и медики не могли добраться до пациента в селе Соколово
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
На обратном пути помощь пожарных медикам понадобилась еще дважды

На обратном пути помощь пожарных медикам понадобилась еще дважды

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Каменском районе Алтайского края спасатели помогли машине скорой помощи, застрявшей на проселочной дороге. Инцидент произошел вечером 20 июля, сообщили в краевом МЧС.

Из-за прошедших ливневых дождей участок дороги, ведущей в село Соколово, оказался размыт, и автомобиль медиков не мог продолжить движение. Выехавшие на место пожарные закрепили буксировочный трос к автоцистерне и вытащили скорую помощь на безопасный участок.

После этого спасатели убедились, что бригада благополучно добралась до дома пациента. В МЧС отмечают, что на обратном пути помощь пожарных медикам понадобилась еще дважды.