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НовостиОбщество20 июля 2026 12:37

50-тысячный малыш родился в алтайском центре ДАР

За 10 лет работы медучреждение стало одним из крупнейших в стране
Павел БАСТРЫГИН
В краевом перинатальном центре «ДАР» на свет появился 50-тысячный малыш

В краевом перинатальном центре «ДАР» на свет появился 50-тысячный малыш

В краевом перинатальном центре «ДАР» на свет появился 50-тысячный малыш. Девочку назвали Валерией, она стала третьим ребенком в семье Екатерины Ивченко из села Курья, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем MAX-канале.

Роды приняли заведующая отделением Маргарита Андрияхова и акушерка Есения Кравченко.

Как отмечает Томенко, в центре выстроена полная система поддержки семей, и сюда направляют практически все случаи преждевременных родов в регионе. Самый маленький спасенный пациент весил при рождении всего 400 граммов.

«Это еще одно подтверждение: жизнь и здоровье каждой мамы, каждого малыша Алтайского края – в надежных и заботливых руках», – прокомментировал Томенко.

Справка. Центр «ДАР» был создан 10 лет назад по президентской программе и сегодня входит в число 32 крупнейших перинатальных центров России.