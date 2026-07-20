50-тысячный малыш родился в алтайском центре ДАР

В краевом перинатальном центре «ДАР» на свет появился 50-тысячный малыш

В краевом перинатальном центре «ДАР» на свет появился 50-тысячный малыш. Девочку назвали Валерией, она стала третьим ребенком в семье Екатерины Ивченко из села Курья, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем MAX-канале.

Роды приняли заведующая отделением Маргарита Андрияхова и акушерка Есения Кравченко.

Как отмечает Томенко, в центре выстроена полная система поддержки семей, и сюда направляют практически все случаи преждевременных родов в регионе. Самый маленький спасенный пациент весил при рождении всего 400 граммов.

«Это еще одно подтверждение: жизнь и здоровье каждой мамы, каждого малыша Алтайского края – в надежных и заботливых руках», – прокомментировал Томенко.

Справка. Центр «ДАР» был создан 10 лет назад по президентской программе и сегодня входит в число 32 крупнейших перинатальных центров России.