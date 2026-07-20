В школах Барнаула осталось более полутора тысяч мест для первоклассников

В барнаульских школах остается ещё 1 538 свободных мест для первоклашек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, посвященное итогам прошедшего учебного года и ходу зачисления детей в первые классы. Как сообщил председатель комитета по образованию Андрей Муль, экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме.

Итоговую аттестацию прошли 12,9 тысячи выпускников. Высший балл на ЕГЭ получил 31 человек, при этом трое ребят стали мультибалльниками. Медалями «За особые успехи в учении» наградили 597 выпускников – 15,3% от их общего числа. В школы города отправились 342 «золотых» и 255 «серебряных» медалистов.

Параллельно в Барнауле продолжается приемная кампания. На 17 июля в первые классы зачислено почти 7 тысяч детей, а всего в новом учебном году за парты впервые сядут около 7,8 тысячи ребят. На данный момент в барнаульских школах остается ещё 1 538 свободных мест. Родителям, получившим отказ в конкретном учреждении из-за нехватки мест, предлагают варианты в ближайших школах – на личном контроле комитета остаются четыре такие семьи.