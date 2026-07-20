Барнаульский суд обязал застройщиков выплатить 69 миллионов рублей долга

Компании обязанны выплатить 69,3 млн рублей солидарно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Алтайского края полностью удовлетворил иск барнаульской компании «Генподряд» о взыскании свыше 69 млн рублей за завершение строительства многоэтажки на улице Папанинцев. Ответчиками по делу выступили заказчик ООО «Милан» и генподрядчик ООО «МетеоГарант».

Строительная фирма доделала незавершенный дом и даже оплатила коммунальные расходы по объекту, однако положенных денег так и не получила. В итоге образовалась задолженность в 66,5 млн рублей, к которой истец добавил еще 2,7 млн рублей неустойки за просрочку платежей.

В ходе разбирательства ООО «МетеоГарант» попыталось оспорить требования и подало встречный иск. Компания заявила, что договор подряда якобы был мнимым, а её сотрудники объект не контролировали.

Однако суд отклонил доводы ответчика, отметив, что реальное выполнение работ подтверждено актами и проверкой Инспекции жилстройнадзора. По решению судьи, ООО «Милан» и ООО «МетеоГарант» обязанны выплатить 69,3 млн рублей солидарно, а также перечислить 821 тысячу рублей госпошлины в бюджет.