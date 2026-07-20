Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 5:56

Алтайский край накроют сильные ливни и шквалистый ветер до 25 м/с

МЧС предупредило жителей Алтая о шторме с крупным градом и ливнями
Павел БАСТРЫГИН
С 21 по 23 июля в крае ждут сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер

С 21 по 23 июля в крае ждут сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтайский край надвигается непогода. По данным регионального МЧС, до конца дня 20 июля и в период с 21 по 23 июля в крае ждут сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер.

Синоптики предупреждают, что порывы ветра при грозах могут достигать 17-22 м/с, а местами – 25 м/с и более. В ведомстве просят жителей соблюдать меры безопасности:

• На улице: переждите шторм в капитальном здании. Держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев, стен домов и слабоукрепленных конструкций;

• Дома: плотно закройте все окна и балконы;

• Автомобилистам: паркуйте машины в гаражах или вдали от деревьев. Во время сильного ливня и грозы лучше припарковаться и переждать непогоду, так как видимость и сцепление с дорогой резко ухудшаются;

• У воды: во время грозы строго запрещено находиться у водоемов и рыбачить.