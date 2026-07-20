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НовостиОбщество20 июля 2026 4:59

12 лесных пожаров потушили в Алтайском крае за выходные

Для тушения огня привлекали десятки спасателей и спецтехнику
Павел БАСТРЫГИН
В тушении очагов и ликвидации последствий участвовали 79 человек

В тушении очагов и ликвидации последствий участвовали 79 человек

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Алтайского края за прошедшие выходные специалисты ликвидировали 12 лесных пожаров. По данным Региональной диспетчерской службы краевого Минприроды на 20 июля, возгорания зафиксировали на территории шести лесничеств.

Огонь вспыхнул в Ключевском, Волчихинском, Степно-Михайловском, Баевском, Барнаульском и Бийском лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем на землях лесного фонда, составила 1,81 гектара.

На борьбу с ландшафтными пожарами направили силы лесной охраны. В тушении очагов и ликвидации последствий участвовали 79 человек, а также 36 пожарных автоцистерн и 5 тракторов.