Дорожников оштрафовали за потухшие огни на мосту через реку Катунь

За нарушение правил должностное лицо получило штраф. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Барнаульская транспортная прокуратура добилась восстановления навигационного оборудования на автомобильном мосту через реку Катунь в районе Бийска. Как сообщили в ведомстве, на сооружении вопреки закону не работали огни, указывающие габариты пролета и край судового хода.

Проблема выяснилась во время проверки безопасности судоходства. За содержание объекта отвечало АО «Юго-Восточное ДСУ Алтайского края». Прокурор внес представление руководителю компании, после чего дорожники полностью заменили неисправное оборудование на мосту.

Ответственного за участок сотрудника предприятия не только обязали исправить нарушения, но и привлекли к административной ответственности. За нарушение правил эксплуатации навигационных знаков на мостах (ч. 3 ст. 11.6 КоАП РФ) должностное лицо получило штраф.

Размер штрафа по данной статье варьируется от 500 до 1000 рублей.