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НовостиОбщество20 июля 2026 3:59

«Барнаулгорсвет» потребовал через суд сотни тысяч рублей с московской компании

Арбитражный суд принял иск и приступил к рассмотрению
Павел БАСТРЫГИН
Ответчик должен предоставить письменный отзыв на иск до 10 августа

Ответчик должен предоставить письменный отзыв на иск до 10 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

МБУ «Барнаулгорсвет» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с иском к московскому ООО «Союздонстрой». Городское предприятие намерено взыскать со столичного подрядчика задолженность и набежавшие пени.

Согласно определению суда, сумма основного долга по договору подряда от сентября 2024 года составляет 850 663 рубля. Кроме того, истец требует выплатить пени за период с 5 июня по 14 июля 2026 года в размере 34 026 рублей, а также продолжать их начисление по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,1% за каждый день просрочки. Также «Барнаулгорсвет» хочет возместить 49 234 рубля судебных расходов по госпошлине.

Судья приняла заявление к производству. Дело будет рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон. Ответчик должен предоставить письменный отзыв на иск до 10 августа, а дополнительно пояснить позицию стороны могут до 1 сентября 2026 года.