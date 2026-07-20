С карт родителей на Алтае спишут 90 миллионов за налоговые долги детей

Общая сумма задолженности по юным налогоплательщикам в регионе превысила 90 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Алтайского края могут столкнуться с блокировкой счетов и списанием денег из-за налоговых долгов своих несовершеннолетних детей. Общая сумма задолженности по юным налогоплательщикам в регионе превысила 90 млн рублей, и теперь эти деньги взыскивают с их официальных представителей.

По закону (п. 8.1 ст. 48 НК РФ) за долги детей отвечают родители. Налоговая вправе забрать средства с их счетов, заблокировать карты или применить взыскание к имуществу. Уведомления уже направили 28 550 родителям через «Госуслуги», личные кабинеты и почту, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы избежать неожиданных списаний, УФНС по Алтайскому краю рекомендует заранее подключить «Семейный доступ» в Личном кабинете налогоплательщика:

1. Оформите ребенку Личный кабинет в МФЦ или налоговой (нужны паспорт и свидетельство о рождении).

2. В своем кабинете добавьте ребенка через вкладку «Семейный доступ».

3. Подтвердите запрос из кабинета ребенка.

После этого все начисления будут отображаться в профиле родителя для своевременной оплаты.