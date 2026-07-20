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НовостиОбщество20 июля 2026 3:11

Пассажиропоток скорых поездов на Алтае вырос на 5%

Более полумиллиона человек выбрали алтайские экспрессы с начала года
Павел БАСТРЫГИН
Популярность скорых поездов выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом

Популярность скорых поездов выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае подвели итоги работы пригородного железнодорожного транспорта за первое полугодие 2026 года. По данным регионального Минтранса, популярность скорых поездов выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь фирменные экспрессы «Калина Красная», «Восток», «Просторы Алтая» и «Степной экспресс» перевезли более 530 тысяч пассажиров. Общий же объем перевозок всеми пригородными поездами в крае за шесть месяцев приблизился к отметке в 4 миллиона человек.

В ведомстве рост показателей связывают с обновлением состава и сервиса. На динамику повлияли добавление вагонов на популярных маршрутах, гибкие тарифы, действующие льготы и графиковое расписание.