Пассажиропоток скорых поездов на Алтае вырос на 5%

Популярность скорых поездов выросла на 5,5% по сравнению с прошлым годом Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае подвели итоги работы пригородного железнодорожного транспорта за первое полугодие 2026 года. По данным регионального Минтранса, популярность скорых поездов выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июнь фирменные экспрессы «Калина Красная», «Восток», «Просторы Алтая» и «Степной экспресс» перевезли более 530 тысяч пассажиров. Общий же объем перевозок всеми пригородными поездами в крае за шесть месяцев приблизился к отметке в 4 миллиона человек.

В ведомстве рост показателей связывают с обновлением состава и сервиса. На динамику повлияли добавление вагонов на популярных маршрутах, гибкие тарифы, действующие льготы и графиковое расписание.