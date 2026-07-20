В городах и районах Алтайского края временно отключат ТВ и радио

Самый массовый этап профилактики запланирован на вторник, 21 июля Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 20 по 26 июля на Алтае пройдут плановые профилактические работы на радиотелевизионных передающих станциях. По данным Алтайского КРТПЦ, в период возможны кратковременные перерывы в трансляции цифровых телеканалов и радиостанций.

Самый массовый этап профилактики запланирован на вторник, 21 июля. В этот день с 08:00 до 17:00 по местному времени (с 04:00 до 13:00 мск) сигнал временно пропадет в Барнауле, Бийске, Заринске, Камень-на-Оби, Рубцовске, а также в Мамонтовском, Благовещенском и Усть-Калманском районах. Ограничения затронут мультиплексы РТРС-1, РТРС-2 и ведущие радиостанции.

Позже профилактика продолжится в районах:

• 22 июля с 10:00 до 16:00 (06:00–12:00 мск) – в Новичихинском районе.

• 23 июля с 10:00 до 16:00 (06:00–12:00 мск) – в Ребрихинском, Курьинском и Солтонском районах.

Специалисты отмечают, что из-за плохой погоды некоторые работы могут перенести или отменить.