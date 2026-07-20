«Всероссийский день поля 2026» на Алтае стал одним из крупнейших в истории

Общее число посетителей за все дни превысило 83 тысячи человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае завершилась выставка «Всероссийский день поля – 2026». По данным Минсельхоза РФ, мероприятие, приуроченное к Году народного единства, объединило представителей науки, образования и бизнеса для демонстрации решений в сельском хозяйстве.

Свои стенды развернули более 200 компаний, которые привезли свыше 300 единиц различной техники. Специалисты оценивали новые гибриды и сорта сельхозкультур – их на опытных участках высадили больше 250 видов. Параллельно шли обсуждения на 30 деловых сессиях, а общее число посетителей за все дни превысило 83 тысячи человек.

В профильном министерстве рассчитывают на долгосрочный экономический эффект от прошедших встреч.

«Главным итогом выставки стали не только представленные технологии и рекордные показатели, но и новые идеи, партнерства и совместные проекты», – заявили в Минсельхозе РФ.