От зноя к грозе: какая погода будет в Барнауле с 20 по 22 июля

Погода изменится в среду, 22 июля Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле в ближайшие три дня ожидается постепенное изменение погодных условий. По данным регионального ЦГМС, на смену сухой погоде к середине недели придут грозовые дожди и небольшое похолодание.

В понедельник, 20 июля, в Барнауле в дневные часы воздух прогреется до +28...+30 градусов. В ночь на вторник столбики термометров покажут около +14...+16 градусов. Осадков в первые два дня недели не ожидается, а ветер восточного направления сохранит умеренную скорость 3-8 метров в секунду. Во вторник, 21 июля, днем сохранится жаркая погода с температурами до +27...+29 градусов.

Погода изменится в среду, 22 июля. В городе временами будет идти кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный ветер сохранит скорость 3-8 метров в секунду. При этом дневная температура из-за облачности и осадков опустится до более комфортных +26 градусов.