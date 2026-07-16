Между Алейском и селом Усть-Чарышская Пристань запустили автобус

Для обслуживания направления задействован автобус малого класса Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае запустили межмуниципальный автобусный маршрут № 453, связывающий Алейск и село Усть-Чарышская Пристань, сообщает региональный Минтранс.

Ранее жителям приходилось добираться до пункта назначения с пересадками: транзитные маршруты не предусматривали заезд в Алейск. Из за этого у населения возникали неудобства — местные жители неоднократно обращались с просьбами организовать прямое автобусное сообщение.

Заместитель министра транспорта Алтайского края Антон Блинов рассказал, что при разработке маршрута специалисты проанализировали пассажиропоток, а также совместно с администрацией Усть Пристанского района и перевозчиком выстроили наиболее удобную схему движения.

Для обслуживания направления задействован автобус малого класса, который приобрели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Транспортное средство сначала передали в собственность района, а затем в аренду компании перевозчику.

Автобус ходит по вторникам и пятницам. Из Усть Чарышской Пристани рейсы отправляются в 07:30 и 17:00, из Алейска — в 05:30 и 15:00.