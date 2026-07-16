Встречи с писателями пройдут в рамках «Шукшинских дней на Алтае»

Мероприятия состоятся 22 и 23 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайская краевая библиотека имени В. Я. Шишкова станет одной из площадок фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». В рамках программы запланированы две творческие встречи, сообщает мэрия.

22 июля в 16:00 гостями библиотеки станут писатели Александр и Виктория Можаевы из Ростовской области. Александр Можаев является членом Союза писателей России, лауреатом Шолоховского конкурса 2005 года и обладателем Шукшинской литературной премии 2026 года за книгу «За чертой». Он автор нескольких сборников повестей и рассказов, а также публикаций в литературных журналах. Известность писателю принесла повесть «Деркул — быстрая река», опубликованная в журнале «Дон» в 1984 году. Его первая книга «Вот приедет Ванечка» вышла в свет в 1989 году.

Виктория Можаева родилась и выросла в Барнауле. Она окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Ее дебютный сборник стихов «Неразгаданные сны» был издан в Ростове в 1989 году. В дальнейшем произведения автора публиковались в журналах и выходили отдельными книгами. Виктория Можаева является лауреатом литературного конкурса имени М. А. Шолохова и состоит в Союзе писателей России с 1997 года.

На следующий день, 23 июля, в 16:00 в библиотеке пройдет встреча с Игорем Волгиным. Он является доктором филологических наук, кандидатом исторических наук, профессором МГУ имени М. В. Ломоносова и Литературного института имени А. М. Горького, академиком РАЕН, членом правления Союза писателей России, членом Международного союза журналистов, вице-президентом Русского ПЕН-центра, президентом Фонда Достоевского и членом Совета директоров Международного общества Достоевского (International Dostoevsky Society).

Игорь Волгин — автор более 500 научных и художественных публикаций, лауреат ряда престижных литературных премий, руководитель научного проекта «Ф.М. Достоевский в национальном сознании. Проблемы биографии и творчества». Последние 13 лет он также является автором и ведущим программы «Игра в бисер с Игорем Волгиным» на телеканале «Россия К», в эфир вышло около 350 выпусков передачи.

Творческая встреча с Игорем Волгиным пройдет под названием «Достоевский: известный и неизвестный». Мероприятие организуют при поддержке Союза писателей России.

Вход на обе встречи свободный. Возрастное ограничение — 16+.