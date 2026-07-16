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НовостиОбщество16 июля 2026 3:02

Аномальную жару прогнозируют в Алтайском крае

Максимальная температура - 30 градусов и выше
Александра САПОЖКОВА
16 июля в Алтайском крае +30…+35 градусов

16 июля в Алтайском крае +30…+35 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае в предстоящие выходные и в начале следующей недели ожидается аномально жаркая погода. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, с 18 по 22 июля в Алтайском крае максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов и выше. Людмила Паршина также отметила, что высокая температура воздуха пока сохраняется и на территории Новосибирской области.

16 июля в Алтайском крае +30…+35 градусов, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы.