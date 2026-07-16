Архитектурный код региона впервые представили в Республике Алтай

Фото: Руслан Каппес

В Республике Алтай впервые презентовали архитектурный код региона. Совещание прошло в Национальном музее имени А. Анохина в Горно-Алтайске. Разработчики обозначили ключевые смыслы и этапы внедрения документа. В обсуждении участвовали представители власти, общественности и предприниматели.

На встрече отметили, что архитектурный код — это не свод запретов, а система принципов, которые помогают сохранить уникальную идентичность территорий. В республике, где природа остаётся главным автором ландшафта, такие правила особенно важны. Они касаются материалов, высотности зданий, оформления фасадов и вывесок — всего, что формирует облик населённых пунктов.

Проблема хаотичной застройки и визуального шума особенно заметна на центральных улицах и въездных зонах. Как отметили участники встречи, из таких, казалось бы, мелких деталей складывается среда, в которой люди живут годами. Инициатива призвана навести порядок в рекламном пространстве и застройке, сохранив при этом колорит каждого села.

Фото: Руслан Каппес

Председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев подчеркнул, что хорошая среда не возникает сама собой — она появляется там, где жители имеют общее представление о будущем своих сёл. Архитектурный код задаёт правила развития и помогает перейти от стихийного освоения к продуманному. Новые объекты должны органично дополнять сложившуюся среду, а не разрушать её.

Первый заместитель министра экономического развития региона Ольга Филипенкова отметила, что растущий туристический поток и высокая доля сельского населения требуют упорядочивания градостроительной деятельности. Это необходимо для сохранения культурного и экологического наследия республики. Участники совещания предложили обсудить документ в каждом муниципалитете с привлечением общественности и бизнеса.

В Горно-Алтайске уже ведётся системная работа по наведению порядка: демонтировано более 400 вывесок и около 50 нестационарных объектов, которые не соответствовали требованиям. Предприниматели активно включаются в процесс, и многие торговые точки уже преобразились, отметила мэр города Ольга Сафронова.

Архитектурный код планируют закрепить нормативными актами, включая постановление правительства, и внести в правила землепользования и застройки всех муниципалитетов. Особое внимание уделят объектам вдоль Чуйского тракта и туристическим маршрутам. Опыт Горно-Алтайска и Майминского района по запрету штендеров и баннеров планируют масштабировать на всю республику.

Власти подчеркивают, что это не ограничение, а инструмент для создания комфортной и узнаваемой среды, где каждый населённый пункт сохранит свой характер и историю. Участие жителей и экспертов на всех этапах обсуждения призвано обеспечить баланс между развитием и сохранением самобытности. Предполагается, что код может применяться частично, чтобы избежать однотипности.