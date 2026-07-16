Стоимость поездки на социальном такси в Барнауле увеличилась на 285 рублей

Постановление вступило в силу с 1 июня 2026 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле изменили тариф на пользование услугой социального такси. Новую стоимость часовой поездки, которую оказывает МУП «Горэлектротранс», утвердили городские власти.

Соответствующее постановление опубликовано на правовом портале краевой столицы. Согласно документу, один час поездки на социальном транспорте теперь стоит 1093 рубля 40 копеек. Постановление вступило в силу с 1 июня 2026 года.

Отметим, по сравнению с прежним тарифом стоимость услуги увеличилась на 285 рублей.