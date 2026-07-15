Представители Алтайского края приняли участие в заседании рабочей группы по повышению производительности труда

Представители исполнительных органов Алтайского края поучаствовали в заседании рабочей группы «Производительность труда» комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Эффективная и конкурентная экономика». Главной темой в повестке дня стало формирование и запуск отраслевых программ повышения производительности и грядущие преобразования в экономике.

Участниками заседания стали заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев, руководители отраслевых центров компетенций в сфере ЖКХ и туризма Алина Постовалова и Вильям Гагиев. Представители Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан рассказали о лучших практиках по повышению эффективности и снижению потерь на производстве.

На данный момент в России на федеральном уровне разработано 17 отраслевых программ повышения производительности труда.

«Участие в мероприятии позволило ознакомиться с актуальной федеральной повесткой в части реализации федерального проекта, а также с успешными практиками коллег из других регионов. Мы будем учитывать эту информацию при проведении дальнейшей работы по данному направлению в Алтайском крае», — замминистра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

Участники в рамках проекта пользуются важным инструментом в работе - ИТ-платформой «производительность.рф», которая представляет методические материалы, инструменты диагностики и доступ к программам обучения для предприятий и органов власти.

На данный момент в регионе участниками федерального проекта являются 114 компаний региона. С прошлого года к работе присоединились также учреждения здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Социальная реклама КАУ "АЦКР"

ИНН 2224142728