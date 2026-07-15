Мужчина утонул на диком пляже у Байкала в Алтайском крае

В МЧС напомнили, что чаще всего причиной трагедий является несоблюдение правил безопасного поведения во время отдыха Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае еще один человек погиб во время отдыха на воде. Очередная трагедия произошла на пруду Байкал в окрестностях села Поломошное Новичихинского района

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, ЧП произошло 14 июля. Очевидцы, увидев, что мужчина тонет, поспешили на помощь. Когда его вытащили на берег, то попытались оказать первую помощь, но безрезультатно.

В МЧС напомнили, что чаще всего причиной трагедий является несоблюдение правил безопасного поведения и купание в необорудованных местах. Жителей региона просят соблюдать осторожность и выбирать для отдыха лишь безопасные пляжи.