Бесплатный проезд организуют из Барнаула на Всероссийский день поля

Также добраться до выставки можно общественным транспортом (№ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с 16 по 18 июля пройдёт выставка «Всероссийский день поля». Для удобства посетителей организован бесплатный автобусный маршрут из Барнаула в Сибирский агропарк и обратно.

Посетить выставку сможет любой желающий. Автобусы будут курсировать с интервалом 25–35 минут. Маршрут следования транспорта: Площадь Советов (пр-т Ленина, 57) - пр-т Строителей - Павловский тракт - Сибирский агропарк. Сесть на транспорт можно на площади Советов у отеля «Центральный», остановках «Аптека» на проспекте Строителей, «Гостиница Барнаул», «Мастерские», «Ул. Панфиловцев», «ТРЦ Арена» и «Прутской».

16 июля будет организовано 15 рейсов, 17 июля – больше 25 рейсов, 18 июля – больше десяти рейсов.

Также добраться до выставки можно общественным транспортом (№257, №211, №272, №712, №713, №719, №892), но проезд будет платным. На месте проведения предусмотрена парковка для личного автотранспорта.