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НовостиОбщество15 июля 2026 2:15

34 млн насекомых из Казахстана пытались провезти в Алтайский край

Партию вернули отправителю
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Сотрудники управления выявили нарушение при ввозе почти 34 млн особей. Фото: Алтайское управление Россельхознадзора

Сотрудники управления выявили нарушение при ввозе почти 34 млн особей. Фото: Алтайское управление Россельхознадзора

В Алтайский край пытались провезти партию насекомых-энтомофагов. Речь идет об организмах, которые питаются другими насекомыми и регулируют их численность.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, на пропускном участке «Рубцовский» сотрудники управления выявили нарушение при ввозе почти 34 млн особей, которых провозили из Казахстана.

Нарушение связано с тем, что дата выработки на маркировке груза не совпадала с данными в ветеринарном сертификате Евразийского экономического союза и сведениях государственной цифровой платформы прослеживаемости.

В итоге всю партию вернули отправителю в Казахстан.