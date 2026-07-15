240 центнеров сена сгорело в крупном пожаре на Алтае

Сено Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за сутки, 14 июля, потушили 28 возгораний. В одном из пожаров сгорело сено, сообщили в региональном управлении МЧС.

В дневное время в поселке Омутная Заринского района загорелось сено на открытой площадке. Площадь распространения огня составила около 300 квадратных метров. На месте работали пять человек и две единицы техники. В огне сгорело 240 центнеров сена. К счастью, никто не пострадал. По данным МЧС, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

В МЧС напоминают, что в местах хранения кормов нельзя курить или использовать открытый огонь. Также нельзя оставлять без присмотра работающую технику.