«Ростелеком» разработает проект по автоматизации экологического мониторинга сточных вод в Барнауле

Фото: предоставлено "Росводоканал Барнаул"

«Ростелеком» приступил к первому этапу цифровизации экомониторинга сточных вод по контракту, заключенному с «Росводоканал Барнаул» (ООО «Барнаульский водоканал»). Компания разработает проект по внедрению системы автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ на очистных сооружениях предприятия (САКС).

САКС — это комплекс технических и программных средств для непрерывного контроля качества сточных вод, сбрасываемых в водоёмы. Она измеряет массовые концентрации загрязняющих веществ и передает эти показатели в государственный реестр объектов.

В течение четырех месяцев специалисты «Ростелекома» проведут обследование сооружений, кабельных трасс и земельных участков, определят места установки аналитического оборудования, сброса сточных вод, а также расположения серверной. После этого будет подготовлен перечень необходимого измерительного оборудования и разработана рабочая документация. Для завершения этапа потребуется проведение экспертиз и согласование проекта в профильных государственных органах.

Андрей Полюго, генеральный директор «Росводоканал Барнаул»: «Мы используем лучшие доступные цифровые технологии, которые внедряются сегодня в отрасли ЖКХ. Установка САКС — важный шаг в модернизации инфраструктуры водоподготовки и водоочистки. Решение обеспечивает объективность, прозрачность и достоверность экологического мониторинга, что соответствует современным стандартам отрасли, повышает качество и надежность коммунальных услуг для жителей города».

Ольга Курылева, директор по корпоративному и государственному сегментам Алтайского филиала «Ростелекома»: «САКС — один из элементов решения “Цифровой водоканал”, которое мы внедряем в системы водоснабжения по всей России. Уже сейчас они успешно работают в нескольких регионах, улучшая экологическую обстановку и делая жизнь горожан более комфортной. В Барнауле мы используем накопленный опыт для создания эффективной и надежной системы экологического мониторинга».

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