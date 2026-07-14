Совет Федерации рассмотрит кандидатуру нового прокурора Алтайского края

Николай Рябов (в очках) Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Должность прокурора Алтайского края может занять начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО Николай Рябов. Соответствующее представление президента Владимира Путина поступило в Совет Федерации, сообщает «Толк».

Верхней палате парламента предстоит рассмотреть 11 кандидатур на посты региональных прокуроров. Процедура консультаций в профильных комитетах Совфеда запланирована на 16 июля. По итогам обсуждения окончательное решение о назначении примет глава государства.

Досье

Николай Рябов родился в 1968 году, окончил ОмГУ и работает в структурах ведомства с 1991 года. Он имеет большой опыт руководящей работы в регионах: занимал посты первого зампрокурора Приморского края, возглавлял прокуратуру Сахалинской области и Хабаровского края. В 2024 году Рябов возглавил управление Генпрокуратуры по СФО. Имеет классный чин государственного советника юстиции 3-го класса.