На Алтае ввели приоритетный порядок заправки на АЗС для оперативных служб

Целый ряд служб получили приоритетное право заправки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае машины оперативных, аварийных и социальных служб начали обеспечивать топливом на автозаправочных станциях во внеочередном порядке. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам очередного заседания штаба по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Согласно достигнутым договоренностям с руководством крупных сетей АЗС, приоритетное право на заправку получили автомобили скорой помощи, МЧС, правоохранительных органов, а также аварийные бригады коммунальщиков, дорожная техника и общественный транспорт. Кроме того, особый режим заправки организован для машин неотложной медпомощи и предприятия «Аптеки Алтая».

В приоритетный список также включили грузовики, перевозящие скоропортящуюся продукцию (молоко, мясо, хлеб).

Параллельно региональные власти совместно с Правительством РФ и Минсельхозом прорабатывают вопросы обеспечения топливом аграриев для уборочных работ. Особое внимание уделяется районам, где работают только независимые АЗС и сохраняется напряженная обстановка – туда организуют точечные поставки нефтепродуктов для нужд оперативных служб.