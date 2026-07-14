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НовостиОбщество14 июля 2026 2:17

На Алтае ввели приоритетный порядок заправки на АЗС для оперативных служб

Решение принято на заседании регионального штаба по топливообеспечению
Павел БАСТРЫГИН
Целый ряд служб получили приоритетное право заправки

Целый ряд служб получили приоритетное право заправки

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае машины оперативных, аварийных и социальных служб начали обеспечивать топливом на автозаправочных станциях во внеочередном порядке. Об этом сообщили в правительстве региона по итогам очередного заседания штаба по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов.

Согласно достигнутым договоренностям с руководством крупных сетей АЗС, приоритетное право на заправку получили автомобили скорой помощи, МЧС, правоохранительных органов, а также аварийные бригады коммунальщиков, дорожная техника и общественный транспорт. Кроме того, особый режим заправки организован для машин неотложной медпомощи и предприятия «Аптеки Алтая».

В приоритетный список также включили грузовики, перевозящие скоропортящуюся продукцию (молоко, мясо, хлеб).

Параллельно региональные власти совместно с Правительством РФ и Минсельхозом прорабатывают вопросы обеспечения топливом аграриев для уборочных работ. Особое внимание уделяется районам, где работают только независимые АЗС и сохраняется напряженная обстановка – туда организуют точечные поставки нефтепродуктов для нужд оперативных служб.