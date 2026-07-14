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НовостиПроисшествия14 июля 2026 1:34

В селе под Заринском сгорело 140 «квадратов» надворных построек

Обошлось без пострадавших
Павел БАСТРЫГИН
Пламя охватило около 140 квадратных метров

Пламя охватило около 140 квадратных метров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 13 июля, в Алтайском крае потушили 25 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Самый крупный инцидент зафиксирован в селе Новозыряново Заринского района, сообщает региональное управление МЧС.

Днем на территории частного подворья вспыхнули надворные постройки. К моменту прибытия спасателей пламя охватило около 140 квадратных метров, возникла угроза перехода огня на соседние здания. Возгорание ликвидировали девять пожарных с помощью двух единиц спецтехники.

В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю бани, гараж, углярку и сарай. Наиболее вероятной причиной происшествия в ведомстве называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Уточняется, что в Барнауле за прошедшие сутки ликвидировали два пожара.