В селе под Заринском сгорело 140 «квадратов» надворных построек

Пламя охватило около 140 квадратных метров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 13 июля, в Алтайском крае потушили 25 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Самый крупный инцидент зафиксирован в селе Новозыряново Заринского района, сообщает региональное управление МЧС.

Днем на территории частного подворья вспыхнули надворные постройки. К моменту прибытия спасателей пламя охватило около 140 квадратных метров, возникла угроза перехода огня на соседние здания. Возгорание ликвидировали девять пожарных с помощью двух единиц спецтехники.

В результате ЧП никто не пострадал. Огонь уничтожил кровлю бани, гараж, углярку и сарай. Наиболее вероятной причиной происшествия в ведомстве называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Уточняется, что в Барнауле за прошедшие сутки ликвидировали два пожара.