Жители части пригорода Барнаула на 9 часов останутся без воды

Подача воды будет полностью прекращена с 9:00 до 18:00 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 14 июля, в селе Лебяжье, поселке Центральном и поселке Опытная Станция временно отключат холодное водоснабжение. Специалисты компании «Росводоканал Барнаул» будут проводить плановые работы по дезинфекции башни на артезианском водозаборе, сообщили в пресс-службе организации.

Подача воды будет полностью прекращена с 9:00 до 18:00. Ограничения затронут жилые дома, а также социальные и административные объекты.

В зону отключения попали:

Село Лебяжье: около 800 частных домов на улицах Придорожная, Озерная, Березовая, Нагорная, Связистов, Набережная, Степная, Новая, Рябиновая, Лесная, Школьная, Центральная, Лесхозная, а также в переулках Сиреневый, Цветочный и Трансформаторный. Кроме того, без воды останутся начальная школа (ул. Школьная, 6е) и административное здание на ул. Озерная, 55а.

Поселок Центральный: порядка 500 частных домов на улицах Алексеевская, Европейская, Клинская, Липецкая, Мурманская, Николаевская, Норильская, Пензенская, Питерская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Сочинская, Столичная, Тибетская, Ялтинская, Белорусская, Мюнхенская, Вологодская и на участке улицы Центральной.

Поселок Опытная Станция: 80 частных домов, детский сад (ул. Опытная Станция, 1а), а также многоквартирные дома № 4а, 13, 15, 16а, 17, 17а, 18а, 29 и 42.

Уточнить информацию о ходе работ можно по телефонам диспетчерской службы: 500-101 и 202-200.