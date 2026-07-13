Три человека пострадали в ДТП с маршруткой под Барнаулом

В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

На трассе в районе поселка Новомихайловка произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen Polo и городского маршрутного автобуса № 150. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, сообщили в краевой Госавтоинспекции и региональной прокуратуре.

По предварительным данным ведомств, инцидент случился около 13:48 на 21-м километре автодороги «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан». Водитель иномарки – мужчина 1983 года рождения – во время перестроения не уступил дорогу маршрутному автобусу, за рулем которого находился мужчина 1990 года рождения. После маневра транспортные средства столкнулись.

В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В аварии травмы различной степени тяжести получили три человека. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

На месте происшествия работали экипажи Госавтоинспекции. Сейчас сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, ход которой и принятие процессуального решения контролирует территориальная прокуратура.