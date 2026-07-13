Две молодые девушки погибли в жестком ДТП с грузовиком в Барнауле

Удар оказался смертельным для двух пассажирок немецкой иномарки. Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Сегодня, 13 июля в Барнауле произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Виновником аварии стал нетрезвый водитель иномарки, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель с признаками алкогольного опьянения за рулем автомобиля Mercedes-Benz C200 выехал на регулируемый перекресток на красный свет. Там он столкнулся с ехавшей Toyota Corolla Runx, после чего неуправляемый «Мерседес» отбросило в стоявший на обочине грузовик КамАЗ-5320 с прицепом.

Удар оказался смертельным для двух пассажирок немецкой иномарки – девушки 1994 и 2006 года рождения скончались на месте от полученных травм. Сам водитель выжил, его госпитализировали в медицинское учреждение.