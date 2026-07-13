В Алтайском крае обновляют дорогу, ведущую в Шерегеш

На обновление объекта в рамках нацпроекта направлено более 170 миллионов рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Целинном районе Алтайского края начался ремонт участка с 60 по 65 км на автодороге Троицкое – Целинное. На обновление объекта в рамках нацпроекта направлено более 170 миллионов рублей, сообщили в региональном Минтрансе.

Сотрудники Северо-Восточного ДСУ уже сняли старый асфальт и подготовили основание из щебеночно-песчаной смеси. Далее рабочие уложат два слоя нового асфальтобетона, укрепят обочины, нанесут разметку и установят дорожные знаки. В прошлом году на этой же трассе отремонтировали соседний 10-километровый участок (с 50 по 60 км).

Маршрут Троицкое – Целинное входит в опорную сеть региона, связывает Алтайский край с Кемеровской областью и используется туристами для поездок на горнолыжный курорт Шерегеш.

Всего по новому профильному нацпроекту в регионе собираются отремонтировать около 280 км дорог общей стоимостью 8,5 миллиарда рублей.