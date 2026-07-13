«Выжили только двое»: в микрорайоне Новоалтайска щенков выбросили в мусорку

Сейчас спасенным животным требуется помощь. Скриншот видео сообщества "Барнаул 22"

В микрорайоне Чесноковка города Новоалтайска местные жители обнаружили в мусорном контейнере завязанный пакет, внутри которого находились новорожденные щенки. Информацию об инциденте опубликовали в сообществе «Барнаул 22».

По словам горожанки Юлии П., заметившей пакет, над животными поиздевались. Щенков сначала пытались топить, после чего сложили в пакет, завязали, выбросили в бак и забросали сверху пивными бутылками.

Точное количество находившихся в пакете малышей женщина не запомнила, однако спасти удалось не всех.

«Выжили только двое. Остальных мы похоронили. Сейчас щенков нужно выкармливать, но я и муж работаем», – поделилась жительница.

Сейчас спасенным животным требуется помощь волонтеров или временная передержка с возможностью регулярного выхаживания. Связаться с нашедшими щенков людьми можно по телефону: 8-983-182-95-25.