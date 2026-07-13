Скончался руководитель «Бийской льняной компании» Лев Калёнов

Церемония прощания пройдет 14 июля с 12:00 до 14:00 Фото: пресс-службы администрации Бийска.

12 июля 2026 года скончался руководитель АО «Бийская льняная компания», Почетный гражданин города Бийска и Герой Труда Российской Федерации Лев Калёнов. О его кончине сообщили в администрации Бийска.

Справка. Лев Калёнов родился 27 июля 1937 года в Ивановской области. В 1960 году он переехал в Бийск, где начал работать на местной льнопрядильной фабрике. Там прошел трудовой путь от ремонтника станков до генерального директора и бессменно руководил предприятием с 1975 года, сделав его одним из ведущих производителей льна в стране.

За свою профессиональную деятельность Лев Калёнов получил ордена Дружбы народов и Почета, звание Заслуженного работника текстильной и легкой промышленности, а в 2023 году Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда РФ.

Церемония прощания пройдет 14 июля с 12:00 до 14:00 в Культурно-спортивном центре по адресу: ул. Льнокомбинат, 22.

«Администрация и Дума города выражают искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал этого выдающегося человека. Светлая память», – написали в мэрии.