«Ростелеком» автоматизировал бизнес для сети барнаульских ресторанов

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» реализовал пилотный проект по цифровизации бизнеса для сети ресторанов кавказской кухни «Пили-Швили» в Барнауле. Оператор внедрил сервис «Рестомания», который автоматизировал работу курьерской службы, бронирование столиков и маркетинговые коммуникации с гостями. Доступ к новой услуге получили посетители заведений на пр. Ленина, 44А и Павловском тракте, 174А.

«Рестомания» — это цифровая экосистема, разработанная «Ростелекомом» для предприятий общественного питания и работающая в защищенном контуре данных. Сервис подходит для ресторанов, кофеен, баров, фудхоллов и столовых. Через единую платформу можно оформлять заказы, доставку и бронь столиков. Дополнительно заведения могут вести маркетинговые компании: отправлять клиентам промокоды, информировать об акциях и управлять программой лояльности. Все функции доступны через мобильное приложение, что делает сервис удобным как для владельцев бизнеса, так и для гостей.

Специалисты «Ростелекома» создали веб-сайт для оформления и доставки блюд, установили и настроили мобильные приложения для iOS и Android и интегрировали платформу «Рестомания» с CRM-системой ресторана. Теперь гости могут просматривать меню, заказывать блюда и даже оставлять чаевые через единый QR-код. Всё это — без необходимости создавать и поддерживать собственную цифровую инфраструктуру.

Юлия Розбах, генеральный директор сети ресторанов «Пили-Швили»: «Мы осознавали, насколько важно сделать процесс доставки заказа максимально простым и удобным для наших гостей. О платформе "Рестомания" я узнала на обучении в школе ресторатора Аркадия Новикова в Москве. После анализа множества предложений мы остановили выбор на этом сервисе, и он полностью оправдал наши ожидания. Приложение работает уже месяц, и гости отмечают удобный интерфейс, быструю оплату и точность времени подготовки заказов. Популярность сервиса с каждым днем растет».

Максим Клименко, начальник отдела продаж и обслуживания малого и среднего бизнеса Алтайского филиала «Ростелекома»: «Автоматизация процессов с помощью "Рестомании" позволяет владельцам бизнеса сосредоточиться на продвижении своего бренда и улучшении качества услуг. После подключения сервиса прибыль может вырасти до 20%, а повторные заказы — в полтора раза. Комиссия за курьерскую доставку для наших клиентов составляет всего 10-15%. Также мы предоставляем месяц бесплатной маркетинговой поддержки и круглосуточную техническую помощь через мессенджер Макс».

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