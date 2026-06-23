Скорая помощь Бийска за неделю совершила более полутора тысяч выездов

Бригады неотложки совершили 1638 выездов для оказания помощи Фото: Ольга ЮШКОВА.

Станция скорой медицинской помощи Бийска подвела итоги работы за минувшую неделю с 15 по 21 июня. За этот период бригады неотложки совершили 1638 выездов для оказания помощи горожанам, в больницы доставили 597 пациентов.

Среди госпитализированных за неделю оказались семь человек с инфарктом, 39 – с инсультом и 10 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Также медики доставили в лечебные учреждения 132 человека с травмами различной степени тяжести, при этом 29 из них – дети. Еще трое детей пострадали в авариях на дорогах.

Кроме того, экстренная помощь потребовалась трем малышам с ожогами и трем несовершеннолетним с отравлениями. Не обошлось и без холостых выездов: 136 вызовов бригад скорой оказались безрезультатными – в этих случаях пациентов либо не находили на месте, либо они сами отказывались от осмотра врачей.