Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2026 4:38

Скорая помощь Бийска за неделю совершила более полутора тысяч выездов

Медики госпитализировали почти 600 человек
Павел БАСТРЫГИН
Бригады неотложки совершили 1638 выездов для оказания помощи

Бригады неотложки совершили 1638 выездов для оказания помощи

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Станция скорой медицинской помощи Бийска подвела итоги работы за минувшую неделю с 15 по 21 июня. За этот период бригады неотложки совершили 1638 выездов для оказания помощи горожанам, в больницы доставили 597 пациентов.

Среди госпитализированных за неделю оказались семь человек с инфарктом, 39 – с инсультом и 10 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Также медики доставили в лечебные учреждения 132 человека с травмами различной степени тяжести, при этом 29 из них – дети. Еще трое детей пострадали в авариях на дорогах.

Кроме того, экстренная помощь потребовалась трем малышам с ожогами и трем несовершеннолетним с отравлениями. Не обошлось и без холостых выездов: 136 вызовов бригад скорой оказались безрезультатными – в этих случаях пациентов либо не находили на месте, либо они сами отказывались от осмотра врачей.