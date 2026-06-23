Союзмультфильм оштрафовал кофейню в Барнауле из-за плюшевого талисмана

Сумму компенсации удалось снизить до 14 тысяч Фото: Ольга ЮШКОВА.

Студент и предприниматель из Барнаула заплатит 14 тыс. рублей киностудии «Союзмультфильм» из-за использования Чебурашки в своей кофейне. Как сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, правообладатель потребовал компенсацию за использование популярного персонажа в качестве неофициального талисмана заведения.

Почти год назад студент Иван открыл в краевой столице кофейню «Алтайские пышки». Во время ремонта его младшая сестра нашла на улице старую игрушку ушастого героя. Выбрасывать Чебурашку не стали – его посадили в декоративный стаканчик, а позже добавили изображение персонажа в меню.

В конце мая владелец кофейни получил официальную претензию. Представители «Союзмультфильма» посчитали нахождение игрушки и ее графики в кафе нарушением своих исключительных прав. Изначально с предпринимателя требовали 50 тысяч рублей, но в ходе переговоров сумму удалось снизить до 14 тысяч. Игрушку из заведения уже убрали.

Несмотря на внезапные расходы, закрывать бизнес студент не планирует и продолжит работать, но уже без талисмана.