Дорогу к целебным озерам и памятнику Терешковой обновляют в Алтайском крае

Работы оценили в более чем 840 млн. рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начали ремонт трассы Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби. Как сообщили в Минтрансе региона, дорога связывает четыре райцентра и является главным туристическим маршрутом к Завьяловским целебным озерам. Долгое время покрытие здесь было в неудовлетворительном состоянии.

В Каменском районе обновят участок протяженностью более 11 километров: там заменят водопропускные трубы, приведут в порядок четыре автобусные остановки и укрепят основание дороги. В Баевском районе в этом сезоне уложат 2,5 километра нового асфальта, а оставшиеся 8 километров сделают в 2027 году.

Справка. Рядом с ремонтируемым участком находится памятник «Чайка», установленный на месте приземления первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в 1963 году.