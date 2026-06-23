Картину из 10 тысяч свечей выложили в Барнауле в День памяти и скорби

Сотни жителей разного возраста составили из 10 тысяч горящих свечей Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Алтайском крае в День памяти и скорби прошли всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Как сообщает РИА Новости, в Барнауле сотни жителей разного возраста составили из 10 тысяч горящих свечей изображение размером 10 на 10 метров с надписью «Барнаул – Город трудовой доблести».

В своем обращении губернатор Виктор Томенко напомнил, что из Алтайского края на фронт ушли почти 600 тысяч человек, и половина из них не вернулась домой. В тылу жители региона круглосуточно работали на эвакуированных предприятиях, за что Барнаул и Рубцовск получили статус городов трудовой доблести.

В Барнауле прошла акция "Свеча памяти" Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Глава региона провел параллель с современностью, заявив, что сегодня алтайские бойцы на передовой защищают национальные интересы страны.

«Мы зажигаем свечи памяти о тех Героях, которые во все времена защищали наше Отечество и дали возможность и нашей стране, и нашему народу жить и думать о будущем. Наша память о них будет служить нам верой в то, что в любых обстоятельствах и во все времена победа будет за нами», – написал Томенко в своем MAX-канале.