Мужчина погиб при ночном пожаре в частном доме на Алтае

Площадь возгорания составила около 50 квадратов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Северка Ключевского района на пожаре в частном жилом доме погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, к моменту прибытия первых спасателей здание уже было полностью охвачено открытым огнем.

Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы шесть человек личного состава и три единицы техники, также на месте работала местная добровольная пожарная команда.

Огонь повредил стены, кровлю, мебель и личные вещи внутри дома. В ходе тушения спасатели обнаружили тело погибшего хозяина. Предварительной причиной ЧП специалисты называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего же за минувшие сутки, 22 июня, на территории Алтайского края ликвидировали 36 пожаров, 11 из которых произошли в жилом секторе. В Барнауле за этот день зарегистрировано три возгорания.