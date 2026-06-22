В Москве обсудили будущее федерального проекта «Производительность труда» до 2030 года

Фото: АЦКР

В Москве в рамках стратегической сессии, организованной Федеральным центром компетенций (ФЦК), обменялись опытом по повышению эффективности предприятий. Участниками стали представители лучших региональных центров из 10 субъектов РФ, включая Алтайский край

Главной темой встречи стало развитие федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») на период до 2030 года. Участники обсуждали, как исключить формальный подход к внедрению улучшений и как поддерживать непрерывный рост компаний после завершения активной фазы проекта.

На встрече рассматривались вопросы ужесточения требований к экспертам, работающим с предприятиями; поиск решений для создания условий, при которых предприятия продолжат оптимизировать процессы даже после выхода из проекта, а также методы достижения результатов в условиях внешних экономических вызовов.

По итогам сессии выработанные предложения будут интегрированы в обновленные методики ФЦК и применены по всей стране.

«В регионе накоплен солидный опыт - мы работаем с предприятиями из различных отраслей и видим, какие подходы дают реальный результат. Участие в подобных стратегических сессиях позволяет не только обмениваться опытом с коллегами из передовых субъектов Российской Федерации, но и влиять на формирование общероссийских подходов к повышению эффективности предприятий», - отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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