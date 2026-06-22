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НовостиОбщество22 июня 2026 7:25

На привокзальной площади Барнаула изменится организация дорожного движения

Это сделано для повышения удобства для жителей
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Ранее в районе вокзала отсутствовала специально оборудованная зона для кратковременной остановки

Ранее в районе вокзала отсутствовала специально оборудованная зона для кратковременной остановки

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на привокзальной площади изменят организацию дорожного движения. По данным администрации краевой столицы, это делается для повышения удобства для жителей и гостей города.

Ранее в районе вокзала отсутствовала специально оборудованная зона для кратковременной остановки. Теперь здесь будет организована комфортная зона посадки и высадки пассажиров.

Это позволит водителям без проблем подъезжать к зданиям вокзалов, удобно высаживать попутчиков и продолжать движение без помех для потока транспорта.

Знаки планируют установить до конца июня.