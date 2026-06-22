Масштабный пожар на полигоне ТБО произошел в Бийске

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июня на полигоне твердых бытовых отходов в Бийске произошел пожар, который охватил площадь около 100 квадратных метров. Возгорание началось в 03:20 в северной части полигона, сообщили в администрации города.

Огонь возник на участке, где не отгружали отходы в течение длительного времени. На данный момент на месте работают пять бульдозеров, два экскаватора, четыре самосвала и два фронтальных погрузчика, а также два пожарных расчета, которые занимаются локализацией очагов горения и тления.

Причина возгорания пока не установлена. Обстановка на полигоне находится под контролем представителей МЧС и городского управления ГОЧС и ПБ.