Эксперт ЦМАКП: для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7–8,5%

Для преодоления структурных ограничений и выхода на устойчивый экономический рост ключевая ставка должна быть снижена до 7–8,5%. Такое мнение на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» высказал Дмитрий Белоусов, заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По его оценке, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для «сидения в деньгах», а не для инвестиций.

Эксперт считает, что решение по ставке на ближайшем заседании ЦБ, скорее всего, будет принято в пользу снижения. «Логика подсказывает, что ставку снизят. Я бы ставил 2 к 1 между 0,5 и 0,25. Но логика, честно говоря, требовала и в 2024 году её не трогать», — заявил Белоусов. Однако он предупредил, что регулятор может взять паузу из-за внешних и внутренних рисков.

Главной проблемой эксперт назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов. «Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надёжнее держать деньги на счетах, держать деньги в ОФЗ, чем влезать в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами. Давайте посидим в деньгах. Вот ЦБ создал такую ситуацию "давайте посидим в деньгах"», — пояснил Белоусов.

По его словам, для преодоления структурных ограничений экономике необходим рост ВВП порядка 3% в год. «Такие возможности есть, учитывая массу не очень эффективно используемого труда. Поэтому нужны инвестиции порядка 4,5% ВВП инвестиций», — отметил он. При этом текущий уровень ставки не позволяет добиться нужных пропорций.

«Разного рода оценки показывают, что "сколько надо" начинается от 8,5 до 7 — когда ставка уже достаточно низкая, чтобы вписываться в разумные инвестиционные циклы», — подчеркнул эксперт. По его мнению, ключевой вопрос — не в достижении конкретного значения ставки (12% или 13%), а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие пять лет.

В заключение Дмитрий Белоусов предостерег от излишнего увлечения плановыми методами управления экономикой. «Вопрос не в том, чтобы его [кусок плановой экономики] развивать, а в том, чтобы ему гибкость придать», — отметил он, напомнив об опыте СССР. По его словам, плановый сектор должен адаптироваться к новым вызовам, а не повторять ошибки прошлого.